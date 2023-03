iPhone 14 Plus ha venduto meglio di iPhone 13 mini

Sulla base di quelli che sono stati i dati forniti da Display Supply Chain Consultants nelle ultime ore, iPhone 14 Plus, che pareva essere uno dei dispositivi meno apprezzati dell’ultima generazione di smartphone Apple, ha riscosso maggiore successo tra gli utenti rispetto a iPhone 13 mini, ovvero il modello che ha sostituito nella lineup dell’azienda.

iPhone 14 Plus: spedizioni superiori del 59% rispetto a iPhone 13 mini

Andando più nel dettaglio, il report mette a confronto i dati di spedizione dei pannelli di iPhone da giugno 2022 ad aprile 2023 e rivela che quelle per iPhone 14 Plus sono state superiori del 59% rispetto a quelle per iPhone 13 mini.

Nonostante questo successo, iPhone 14 Plus continua a rimanere lo smartphone Apple meno popolare della gamma attualmente in carica. Il modello 14 Pro Max, infatti, ha una quota del 36% delle spedizioni complessive dei pannelli della serie, mentre il 14 Pro rappresenta il 28% delle spedizioni e il modello base il 25%. Il Plus, invece, totalizza solo l’11%.

Complessivamente, la serie iPhone 14 sembra avere maggiore popolarità rispetto a quella precedente, con un incremento del 2% del numero di spedizioni dei pannelli anno su anno.

Da notare che tenendo conto dei potenziali ritardi nelle scorte e nelle spedizioni è improbabile che i numeri mensili relativi alle spedizioni dei pannelli rispecchino lo stesso identico numero di unità di iPhone vendute in un determinato mese, ma se valutati su un periodo di circa un intero anno possono fornire un quadro generale sicuramente più accurato e corrispondente al vero.

