iPhone 14 Plus: riferimenti al suffisso Max sul sito Apple

A quanto pare, Apple ha avuto dubbi sino all’ultimo momento riguardo come chiamare effettivamente quello che oggi è conosciuto come iPhone 14 Plus. In origine, infatti, pare che il nome conferito al dispositivo fosse iPhone 14 Max. A renderlo noto non è un’indiscrezione, come spesso accade in questi casi, ma un suggerimento che giunge direttamente dal sito Internet ufficiale della “mela morsicata”.

iPhone 14 Plus: cambio nome in Max all’ultimo momento

Ad accorgersi della cosa è stato il sito olandese iCreate, il quale ha notato due particolari caratteristiche sulle pagine del sito Web di Apple.

In un primo caso il gruppo di Cupertino si riferisce al dispositivo in maniera inconsueta all’interno di un documento di supporto che aiuta gli utenti a identificare il modello esatto di smartphone posseduto: scaricando l’immagine in cinque colori della variante Plus del “melafonino” si scopre infatti che è denominata “iPhone-14-Max-colors”.

Inoltre, nella pagina che fornisce informazioni relative a conformità normative riguardanti i prodotti dell’azienda viene chiaramente elencato iPhone 14 Max usando il numero di modello di iPhone 14 Plus, unitamente ai restanti nuovi smartphone che non mostrano differenze tra nome e numero di modello.

Da tenere presente che il fatto che Apple abbia deciso di adoperare il suffisso “Plus” al posto di “Max” è un dettaglio, ormai concreto, emerso la prima volta nelle settimane prima dell’evento di presentazione ed è molto probabile che alla fine il gruppo di Cupertino abbia deciso di adottare il primo nome piuttosto che il secondo per porre una maggiore differenziazione tra i modelli Pro e Pro Max.