iPhone 14 a PREZZO da NON CREDERE su eBay

Goditi il massimo della potenza con un Apple iPhone 14. Questo smartphone è ancora un ottimo top di gamma che, al prezzo da non credere disponibile su eBay, è un vero e proprio best buy. Acquistalo ora a soli 727,90 euro, invece di 1029 euro (listino ufficiale Apple). Si tratta di un’occasione imperdibile che sta andando a ruba. Quindi devi essere veloce per ottenerlo. La consegna gratuita è inclusa nel prezzo così come la possibilità di pagare in 3 rate a Tasso Zero.

iPhone 14 è un vero bolide

Apple iPhone 14 è un portento. Il suo chip A15 Bionic è perfetto per gestire al meglio qualsiasi funzionalità, app e gioco. Il multitasking è estremamente fluido e non dovrai sopportare alcun bug durante l’utilizzo. Sarà sempre come il primo giorno di accensione. Con un display ultra luminoso da 6,1 pollici, le immagini sono eccezionali. Incredibilmente immersivo, il suo schermo Super Retina XDR ti farà girare la testa. Nonostante tutto la batteria garantisce autonomia per tutto il giorno.

Aggiungilo al carrello con soli 727,90 euro, invece di 1029 euro (listino ufficiale Apple). eBay ti permette di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini di importo uguale o superiore a 30 euro. Devi solo selezionare PayPal come metodo di pagamento e attivare la formula “Paga in 3 Rate” per ottenere questo mini finanziamento molto interessante.

