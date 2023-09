iPhone 14 Pro a meno di 1000 euro: l'affare è su eBay

Il debutto di iPhone 15 sempre più vicino significa soltanto una cosa: il prezzo di iPhone 14 e iPhone 14 Pro è destinato a scendere più facilmente. E forse ha già cominciato perché proprio il modello Pro può essere tuo su eBay oggi a soli 999,90 euro invece di 1339. Con spedizione gratuita e consegna in 2 giorni, non dovrai aspettare molto prima di metterci le mani.

iPhone 14 Pro: il meglio di Apple

iPhone 14 Pro è uno smartphone con caratteristiche all’avanguardia che lo rendono una scelta eccellente per ogni tipo di utilizzo. A cominciare dal suo grande display da 6.1 pollici con una risoluzione da 2556×1179 pixel, una delle più elevate attualmente disponibili sul mercato. Guardare video, giocare o navigare sul web su questo schermo è un’esperienza visiva straordinaria.

La nuova fotocamera è il vero capolavoro. Con un sensore da 48 megapixel, puoi scattare foto di alta qualità con una risoluzione di 8000×6000 pixel. Ma le sorprese non finiscono qui, poiché puoi anche registrare video in 4K, con una qualità eccezionale a 3840×2160 pixel. Ogni tuo momento speciale verrà catturato con una chiarezza sorprendente.

Con uno spessore di soli 7.9mm, iPhone 14 Pro è incredibilmente sottile e si adatta perfettamente alla tua mano. Il suo design elegante e moderno è un vero e proprio gioiello tecnologico. Non solo otterrai prestazioni di alto livello, ma anche uno smartphone estremamente bello da mostrare.

Questo è il momento perfetto per ottenere un iPhone 14 Pro a un prezzo incredibile. Risparmierai 340 euro su eBay, e potrai goderti tutte le incredibili funzionalità di questo dispositivo senza dover pagare il prezzo pieno. Non lasciarti sfuggire questa opportunità, perché potrebbe non durare a lungo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.