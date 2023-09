iPhone 15: la porta USB-C tenta gli utenti Android

Tra poco meno di una settimana saranno tolti i veli ai nuovi iPhone 15 ed è ormai certo il fatto che saranno dotati di porta di ricarica USB-C al posto della “tradizionale” Lightning. Si tratta dei primi smartphone Apple in assoluto a portare in dote la suddetta interfaccia e la cosa, a quanto sembra, potrebbe convincere molti utenti Android a passare da una sponda all’altra.

iPhone 15: utenti Android interessanti alla porta USB-C

A far riflettere sulla questione è il sondaggio di SellCell condotto su oltre 1.000 utenti iPhone e altrettanti utenti Android, tutti maggiorenni e residenti negli Stati Uniti.

Ciò che, esattamente, ne è venuto fuori è stato che per il 63% dei partecipanti il passaggio di Apple a una porta di ricarica USB-C va ad influenzare la decisione di passare ad iPhone 15.

Degli utenti motivati ad acquistare il nuovo smartphone della “mela morsicata” proprio per la presenza della nuova interfaccia, la maggior parte degli attuali possessori di iPhone ha dichiarato che avrebbe aggiornato in quanto sarebbero stati in grado di utilizzare un singolo cavo di ricarica per tutti i device Apple posseduti. Complessivamente, il 66% degli utenti iPhone ha dichiarato che passerà al nuovo modello.

Il risultato più sorprendete è stato però quello derivante dagli utenti Android, il cui interesse verso iPhone 15 è fortemente suscitato proprio per il passaggio al nuovo standard di ricarica. Precisamente, il 44% di utenti Android attuali ha dichiarato di essere tentato dall’acquistare il nuovo “melafonino” in caso di effettiva adozione della porta USB-C e nel medesimo gruppo per il 35% la motivazione principale è data dal fatto che lo smartphone del colosso di Cupertino diventerebbe in tal modo compatibile con i caricabatterie dei dispositivi non Apple.

Tra gli utenti Android, poi, il 66% ha dichiarato che non avrebbe comprato un iPhone 15, mentre il 34% ha fatto sapere che potrebbe valutarne l’acquisto.