iPhone 14 Pro: Apple conferma il bug delle linee sul display

Lo scorso mese, molti utenti in possesso di un iPhone 14 Pro avevano segnalato il verificarsi di uno strano e alquanto inquietante fenomeno: la comparsa, in maniera del tutto casuale, di alcune linee orizzontali, di colore giallo o verde o in entrambe le tonalità, sul display all’avvio del dispositivo. Al riguardo è stata finalmente fatta chiarezza, con Apple che ha riconosciuto la problematica.

iPhone 14 Pro: riconosciuto il problema della comparsa delle linee sul display

Nelle ultime ore, infatti, il colosso di Cupertino ha constatato che gli utenti che posseggono un iPhone 14 Pro, in particolare coloro che sono muniti del modello Pro Max, potrebbero ritrovarsi ad avere a che fare con lo scenario descritto poc’anzi, informando che il tutto è dovuto a problematiche di natura software e che a stretto giro provvederà a rilasciare un aggiornamento di iOS grazie al quale sarà finalmente possibile risolvere la situazione e ripristinare il normale funzionamento dei dispositivi.

Al momento, Apple sta testando iOS 16.3, ma l’aggiornamento non arriverà prima della fine di febbraio. Tuttavia non è da escludere che il colosso di Cupertino possa rilasciare preventivamente iOS 16.1.2 per risolvere questo e altri bug che sono stati riscontrati dagli utenti.

Da tenere presente che prima che Apple si pronunciasse in merito alla questione, alcuni avevano ipotizzato che il problema della comparsa delle linee sul display potesse essere riconducibile a qualche malfunzionamento di natura hardware, nonostante la dichiarazione rilasciata da un ingegnere della società ad utente, asserendo che l’azienda della “mela morsicata” stava lavorando a una patch apposita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.