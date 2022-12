iPhone 14 Pro Max e il bug delle linee sul display

C’è un nuovo e decisamente sinistro bug che a quanto pare sta colpendo i recentissimi iPhone 14 Pro Max: la comparsa, in maniera del tutto casuale, di alcune linee orizzontali, di colore giallo o verde o in entrambe le colorazioni, che lampeggiano sul display all’avvio del dispositivo e vanno via subito dopo la visualizzazione della home screen.

iPhone 14 Pro Max: linee sospette sul display all’avvio

La situazione, ancor meglio comprensibile osservando le seguenti foto che immortalano la problematica, è stata resa nota da più utenti online, in particolare su Reddit, dove molti dichiarando di aver iniziato ad avere problemi dopo aver eseguito l’aggiornamento a iOS 16.2, anche se c’è qualcuno che dice di aver iniziato a notare la cosa già con precedenti versioni di iOS 16.

Ad ogni modo, si tratterebbe di un bug a livello software. Alcuni, infatti, affermano che il supporto Apple, dopo essere stato informato dell’accaduto, ha confermato ciò, per cui, fortunatamente, non dovrebbe trattarsi di un problema legato all’hardware, anche se il fatto che alcuni utenti riportino che la problematica abbia iniziato a verificarsi già con altre versioni di iOS 16 non è un dettaglio da poco e potrebbe essere pure un indicatore che qualche componente non sia uscito perfetto dalla linea e che alcuni clienti adesso si ritrovino a doverne pagare le conseguenze.

Va tuttavia tenuto presente che, nonostante tali dichiarazioni, il colosso di Cupertino non ha ancora rilasciato alcuna informativa ufficiale al riguardo. Pare comunque che l’azienda stia indagando su uno o più driver.

