iPhone 14 Pro disponibile adesso su Amazon: consegna IMMEDIATA

Dovrai essere molto veloce per portarti a casa iPhone 14 Pro, che è tornato disponibile su Amazon anche con uno sconto di quasi 50 euro sul prezzo di listino. La disponibilità è immediata e grazie alla spedizione Prime potrai riceverlo a casa già domani: in questo modo, potrai catturare foto bellissime e indimenticabili della notte di capodanno.

iPhone 14 Pro disponibile: sarà il tuo regalo di fine anno?

Con iPhone 14 Pro puoi contare sul meglio che ha da offrire l’ultima line-up di smartphone della mela morsicata, con un fantastico display Super Retina XDR da 6.1 pollici con tecnologia Always-On e ProMotion.

Dynamic Island è un modo del tutto nuovo per interagire con il tuo iPhone: un notch interattivo in cui potrai conservare le informazioni immediate provenienti dal tuo dispositivo.

Degna di nota è la nuova fotocamera principale da 48 megapixel, che si presenta con una risoluzione 4 volte più alta rispetto la generazione precedente. Con le Modalità Cinema e Azione puoi catturare video 4K fino a 30 fps per effettuare riprese stabili e senza sbalzi.

Con una batteria che dura tutto il giorno sarà lo smartphone perfetto per festeggiare il nuovo anno: avrai immagini e filmati da brividi grazie alle qualità di un dispositivo al top della gamma. Ora disponibile su Amazon e anche con una piccola offerta: approfittane.

