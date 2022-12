iPhone 14 Pro disponibile ADESSO su Amazon: lo paghi anche a rate

Amazon ti serve l’occasione su un vassoio d’argento o, per meglio dire, d’oro. iPhone 14 Pro da 1TB, colorazione oro, è infatti disponibile adesso per l’acquisto. Con spedizione Prime inclusa puoi riceverlo a casa già domani, ma i pezzi a disposizione sono veramente pochi.

Visto il costo puoi anche scegliere di suddividere il pagamento in cinque comode rate senza interessi, ma potrai portarti a casa subito questo super smartphone.

iPhone 14 Pro torna su Amazon: occasione da cogliere al volo

Parliamo dopotutto del top della gamma dell’ultima generazione di iPhone, dotato di display Super Retina XDR da 6.1 pollici con tecnologia Always-On e soprattutto la rivoluzionaria Dynamic Island, una sorta di notch interattivo che rivoluziona anche il modo di interagire con il tuo melafonino.

La fotocamera principale da 48 megapixel fa un mega balzo in avanti rispetto la generazione precedente, con una qualità di scatto notturno mai vista prima. Inoltre, con le modalità Cinema e Azione puoi effettuare riprese in 4K e 60 FPS senza sbalzi anche nelle situazioni più concitate.

Con ancora più batteria, fino a 23 ore di riproduzione video, innovativa tecnologia salvavita e potente processore Apple A16 Bionic di ultimissima generazione, iPhone 14 Pro è il meglio che si possa richiedere oggi dal mercato degli smartphone.

Il nuovo melafonino è disponibile adesso per l’acquisto su Amazon. Per un oggetto introvabile quasi come una PlayStation 5 è davvero una notizia.

