iPhone 14 Pro è DISPONIBILE e IN SCONTO su Amazon al minimo storico

Prima introvabile, ora sempre più disponibile. Stiamo parlando di iPhone 14 Pro, l’ultimo smartphone top della gamma Apple che adesso puoi acquistare ad un prezzo ancora più basso: il nuovo sconto disponibile da oggi ti permette di risparmiare ben 60 euro sul listino con inclusa la possibilità di scegliere il pagamento rateizzato in cinque comode mensilità.

iPhone 14 Pro: sempre più conveniente, sempre imperdibile

iPhone 14 Pro non è del resto uno smartphone che ha bisogno di presentazioni forte del suo display Super Retina XDR da 6.1 pollici always-on con tecnologia ProMotion. Degna di nota è la presenza dell’inedito Dynamic Island, una sorta di notch interattivo che ha fatto il suo debutto proprio con questa serie di iPhone.

Novità importanti anche sul comparto fotografico con la nuova fotocamera da 48 megapixel, una risoluzione 4 volte più alta rispetto quella precedente pur mantenendo la stessa qualità e anzi migliorandola sia in condizioni di luce diurna, sia in notturna. Puoi sfruttare la modalità Cinema e la Modalità Azione con le quali effettuare riprese stabili e senza sbalzi in 4K e 30 fps.

La batteria, grazie al nuovo chipset, dura tutto il giorno e ti permette di avere fino a 23 ore di riproduzione video. E con Ceramic Shield puoi contare su uno smartphone robusto e resistente all’acqua contraddistinto sempre dal suo design iconico.

Aggiungilo dunque adesso al carrello per pagarlo al suo minimo storico assoluto: risparmi 60 euro e ti porti subito a casa iPhone 14 Pro ad un gran prezzo.

