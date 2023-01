iPhone 14 Pro: ecco quanto consuma Schermo sempre attivo

La funzione Schermo sempre attivo – altrimenti nota come Always On Display – è stata introdotta sugli smartphone a marchio Apple con iPhone 14 Pro e 14 Pro Max ed è esattamente da quando i dispositivi in questione sono stati lanciati sul mercato che molti utenti si chiedono quanta batteria consuma effettivamente tale feature. A cercare di dare una risposta precisa ci ha pensato PhoneBuff, con l’effettuazione di un test ad hoc.

iPhone 14 Pro: il test dei consumi della funzione Schermo sempre attivo

Nel video del test visibile di seguito, viene infatti eseguito il confronto di quanta batteria consuma lo stesso iPhone 14 Pro Max con e senza schermo sempre attivo. Diversamente da quel che molti potevano ritenere, i consumi non sono eccessivi: con Schermo sempre attivo con lo sfondo il consumo è dello 0,8% in più all’ora, mente con Schermo sempre attivo senza sfondo il consumo è dello 0,6% in più all’ora.

Nella peggiore delle ipotesi, lo schermo sempre attivo può arrivare a consumare fino al 20% della batteria in 24 ore se restasse accesso per tutto il tempo.

Va tuttavia tenuto presente che la funzione Always On Display viene disabilitata in maniera automatica in svariati casi, ovvero: quando iPhone è appoggiato a faccia in giù, quando si trova in tasca o in borsa, quando la funzione Spleep Focus è attiva, quando la modalità basso consumo è attiva, quando è collegato a CarPlay, se si sta utilizzando Continuity Camera, quando l’utente non usa l’iPhone da un po’ di tempo e quando lo smartphone rileva che l’utente si è allontanato da esso monitorando un Apple Watch associato. Tutti fattori che contribuiscono a gravare meno sui consumi generali del “melafonino”.

Un altro confronto interessante è stato quello tra iPhone 14 Pro Max e Galaxy S22 Ultra per il consumo dello schermo sempre attivo: entrambi hanno terminato il test di 24 ore con una carica dell’84% dopo aver iniziato con il 100%.

