iPhone 14 Pro: un fix per lo shaking della fotocamera

Chi ha acquistato i top di gamma iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max durante la fase di preordine, ricevendoli subito al day one, ha subito lamentato un fastidioso problema che interessa il funzionamento delle fotocamera: in alcune applicazioni di terze parti, come TikTok, Instagram e Snapchat, la componente inizia a vibrare in modo incontrollato. Una sorta di shaking che ne impedisce il corretto utilizzo. Fortunatamente, Apple è a conoscenza del problema e già al lavoro per risolverlo.

Shaking fotocamera iPhone 14: aggiornamento in arrivo

La mela morsicata ha reso noto, attraverso le pagine di Bloomberg, che è in arrivo un fix dedicato. La soluzione è dunque stata identificata e presto sarà messa a disposizione di tutti. L’attesa non sarà lunga: il debutto dell’aggiornamento è previsto già entro la prossima settimana. Per capire la gravità del problema proponiamo di seguito il video caricato da un possessore del modello 14 Pro Max.

Stando a quanto trapelato, la responsabilità di questo comportamento anomalo sembra poter essere attribuita a un bug individuato nel firmware che controlla il sistema di stabilizzazione ottica. Questo, anziché funzionare correttamente compensando i movimenti involontari della mano per ottenere scatti perfetti, provoca quanto appena visto.

In attesa dell’aggiornamento (con tutta probabilità iOS 16.0.2), il consiglio per chi ha già acquistato iPhone 14 Pro o iPhone 14 Pro Max, è di non attivare la fotocamera all’interno di applicazioni third party come quelle elencate (TikTok, Instagram e Snapchat). Non è infatti da escludere che movimenti tanto rapidi e violenti da parte di sensori e ottiche possano danneggiare in modo permanente il dispositivo. Un’eventualità da scongiurare.

Stranamente, il bug non si manifesta utilizzato l’applicazione sviluppata direttamente da Apple per catturare immagini e video.