iPhone 14 Pro: problemi con la fotocamera su TikTok

Da venerdì della scorsa settimana i nuovi e tanto attesi iPhone 14 sono finalmente in vendita e molti hanno quindi giù avuto modo di portare a casa il modello che avevano preordinato o che sono riusciti a comparare il giorno del day one. Tra questi, chi ha optato per il modello Pro o per il modello Pro Max potrebbe aver notato un fastidioso problema relativo al comparto fotografico e all’uso di alcune piattaforme social.

iPhone 14 Pro: la fotocamera vibra su TikTok, Instagram e Snapchat

Stando infatti a quanto segnalato da svariati utenti, in special modo su Reddit, l’obietto principale della fotocamera posteriore di iPhone 14 Pro e Pro Max inizierebbe a vibrare in maniera incontrollabile nelle app di terze parti che sfruttando la fotocamera, come TikTok, Instagram e Snapchat. La problematica va a rendere i video “traballanti”, diversamente da quanto avviene adoperando l’app Foto predefinita.

Il video dimostrativo presente di seguito, realizzato dall’utente TikTok Damian Munoz e condiviso nelle corse ore, mette ben in evidenza la situazione, mostrando la problematica a livello software e il rumore del modulo della fotocamera di iPhone 14 Pro.

Considerando che il sensore principale di iPhone 14 Pro è dotato di stabilizzazione ottica dell’immagine di seconda generazione, non è da escludere che si tratti di un bug software. È probabile infatti che alcune app di terze parti non siano state ancora aggiornate per sostenere i cambiamenti apportati alla fotocamera dei nuovi smartphone di casa Apple. Al momento, comunque, non è chiaro quanto sia diffuso il problema a livello mondiale. Inoltre, non esiste una soluzione alla cosa, per adesso, ovviamente.