iPhone 14 Pro: Samsung beneficia del successo di vendita

La grande domanda che sta investendo iPhone 14 Pro e 14 Pro Max, gli smartphone a marchio Apple che sono stati presentati la scorsa settimana in occasione dell’evento “Far Out”, ha senz’altro fatto la gioia del gruppo di Cupertino, ma anche dei partner inclusi nella catena produttiva, come nel caso di Samsung, il principale fornitore di display per i nuovi modelli di “melafonino” (e non solo).

iPhone 14 Pro: Apple aumenta a 149 milioni la richiesta degli OLED Samsung

Sin dall’inizio, Samsung Display, la divisione della sudcoreana impegnata a collaborare con Apple per la produzione degli schermi, ha fornito l’82% delle unità montate su iPhone 14, ma questa percentuale è destinata ad aumentare: l’azienda della “mela morsicata” ha già allertato il fornitore riguardo un incremento notevole rispetto al piano precedente.

Lo sforzo produttivo fa esplicitamente riferimento al pannello OLED montato da iPhone 14 Pro e Pro Max, la richiesta di 130 milioni di unità sarebbe salita a 149 milioni.

Per soddisfare la crescente domanda di pannelli OLED Samsung avrebbe allora ordinato più apparecchiature di produzione da tre fornitori, tra cui AP Systems, HB Solution e Philoptics, che l’azienda installerà presso le sue strutture in Vietnam, dove i pannelli vengono trasformati in moduli prima della consegna.

È quindi abbastanza evidente che, contrariamente a quanto sostento da Ming-Chi Kuo, secondo il quale la strategia di diversificazione attuata da Apple si starebbe rivelando un fallimento, gli sforzi compiuti sino ad ora per mettere in risalto le peculiarità dei modelli Pro della nuova gamma di iPhone si stanno in realtà rivelando più che giusti.