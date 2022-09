iPhone 14 Pro: in blocco a causa del trasferimento dati

Alcuni tra coloro che già hanno avuto modo di mettere le mani sui nuovi iPhone 14 Pro e Pro Max che sono stati presentati da Apple durante l’evento “Far Out” del 7 settembre e in vendita da venerdì della scorsa settimana stanno purtroppo sperimentando un fastidiosissimo bug che va ad inficiare gravemente l’uso del dispositivo: il blocco dello smartphone dopo il trasferimento dei dati da un vecchio “melafonino” o un ripristino da iCloud.

iPhone 14 Pro: blocco con Quick Start o ripristino da iCloud

Il bug – che tra l’altro è il secondo scovato dopo quello relativo all’attivazione – è stato riconosciuto da Apple e, considerando che si tratta di una procedura estremamente comune tra chi possiede già uno smartphone della “mela morsicata” e che viene attuata soprattutto nel periodo di lancio di un nuovo modello di iPhone, pare che il gruppo di Cupertino si sia già attivato per fronte alla cosa il prima possibile.

A rendere nota la situazione è la stessa Apple, con una nota interna giunta alla redazione di MacRumors, mediante la quale viene appunto spiegato che l’azienda è a conoscenza del problema e sta investigando proprio in queste ore. Nella nota viene altresì sottolineato che il bug andrebbe a manifestarsi con il freeze o il blocco completo di iPhone 14 Pro e Pro Max dopo il trasferimento dei dati con la procedura Quick Start oppure dopo il ripristino dei dati tramite iCloud.

Come soluzione temporanea, Apple consiglia di riavviare l’iPhone nel caso in cui dovesse continuare a non rispondere ai comandi per oltre cinque minuti. Da tenere presente che la problematica non sembra riguardare iPhone 14 “base” e Plus.