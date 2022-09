iPhone 15: Dynamic Island su tutti i modelli

I nuovi iPhone 14 Pro e Pro Max si distinguono dal modello “base” e da quello Plus, oltre che dai predecessori, per la presenza della Dynamic Island, il nuovo notch composto da un’area a forma di pillola che sfrutta i pixel neri nelle vicinanze per adattarsi e modificarsi a seconda dell’app o della notifica in essere. Al momento, dunque, si tratta di una caratteristica esclusiva delle varianti top di gamma del “melafonino”, ma a partire da iPhone 15 potrebbe essere estesa a tutti i modelli.

iPhone 15: Dynamic Island per tutti

A rendere nota la cosa, mediante la pubblicazione di un apposito tweet, è stato l’analista di settore Ross Young, piuttosto esperto e solitamente abbastanza affidabile. A suo dire, dunque, la Dynamic Island ci sarà su tutti i modelli di iPhone 15, per cui anche il modello base da 6,1 pollici e quello Plus saranno dotati di questa feature.

Yes, Dynamic Island expected on standard models on the 15. Still not expecting 120Hz/LTPO on standard models as supply chain can’t support it. — Ross Young (@DSCCRoss) September 18, 2022

Ciò che però non è chiaro è se lo schermo LTPO con ProMotion giungerà sulla serie standard oppure no. Considerando che Apple vuole differenziare sempre più le due linee di listino, potrebbe non essere possibile vedere l’opzione in questione per molto tempo.

Chiaramente, per il momento da parte del colosso di Cupertino non vi è nulla di confermato, motivo per cui le informazioni riferite da Ross Young sono da prendere con le pinze e potrebbero pure risultare non corrette, ma va tenuto conto che in passato l’analista si è rivelato sempre piuttosto affidabile, indicando ad esempio con precisione che i modelli di iPhone 13 Pro e il MacBook Pro da 14 pollici e da 16 pollici avrebbero avuto di display ProMotion, che l’iPad mini di sesta generazione avrebbe avuto un display da 8,3 pollici e che l’ultimo MacBook Air avrebbe avuto uno schermo da 13,6 pollici leggermente più grande dei predecessori.