iPhone 14 Pro Max è stato lo smartphone più diffuso nel 2023

Sulla base di quelli che sono i più recenti dati forniti dalla società d’analisi Canalys, nel 2023 ormai trascorso Apple ha dominato in assoluto il mercato degli smartphone, in particolare grazie ad iPhone 14 Pro Max.

iPhone 14 Pro Max ha dominato il mercato smartphone nel 2023

Apple è quindi il brand che ne ha spedito più smartphone nel 2023, ovvero 229,2 milioni su un totale di 1,14 miliardi, e ha battuto la concorrenza con ben 7 iPhone nella top 10 dei dispositivi spediti nel mondo. I risultati raggiunti, comunque, non sono una completa sorpresa, visto e considerando che per il 2022 il colosso di Cupertino era già riuscito a raggiungere un risultato bene o male analogo.

Andando più in dettaglio, nel 2023 lo smartphone più diffuso al mondo è stato iPhone 14 Pro Max con 34 milioni di unità spedite. È questa la prima volta in cui la posizione più in alto del podio viene occupata da un iPhone appartenente alla gamma Pro. Al secondo posto c’è poi il più recente iPhone 15 Pro Max con 33 milioni di unità spedite, il che costituisce un risultato degno di nota, considerando che il dispositivo è in vendita solo da settembre scorso.

Al terzo e quarto posto in classifica ci sono poi iPhone 14 e iPhone 14 Pro con 29 milioni di unità spedite ciascuno, mentre al quinto posto va a collocarsi iPhone 13 con 23 milioni di unità spedite.

Per trovare un prodotto non a marchio Apple bisogna arrivare sino al sesto posto in classifica, dove è presente il Samsung Galaxy A14 in versione 4G, che va tra l’altro ad occupare anche la nona posizione nella sua variante 5G.