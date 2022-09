iPhone 14 Pro Max meno riparabile del modello base

Gli esperti di iFixit erano rimasti meravigliati quando hanno scoperto che il nuovo iPhone 14 più essere riparato più facilmente rispetto al modello di precedente generazione. Purtroppo i miglioramenti apportati al design non sono presenti nell’iPhone 14 Pro Max. Il rischio maggiore è rompere il costosissimo vetro posteriore.

iPhone 14 Pro Max: sorprese nascoste

L’iPhone 14 Pro Max è il modello di punta della serie e quindi il più costoso (in Italia è disponibile a partire da 1.489 euro). Per aprire lo smartphone è necessario rimuovere il vetro posteriore incollato al telaio. Senza gli strumenti adatti si rischia di fare un danno ingente perché il prezzo del vetro è 549 dollari. La procedura di “smontaggio” è identica a quella degli iPhone 13 Pro, in quanto i componenti interni sono disposti allo stesso modo.

Non è chiaro perché Apple ha riservato il nuovo design interno al modello base. Forse voleva evitare ritardi eccessivi nell’approvvigionamento dei componenti. Confrontando la versione venduta negli Stati Uniti con quella venduta in Europa si nota l’assenza dello slot per SIM nella prima. Lo spazio sulla scheda madre è stato occupato da un pezzo di plastica. Considerate le dimensioni delle foto scattate con la nuova fotocamera da 48 megapixel, Apple poteva aggiungere uno slot microSD almeno nel modello con 128 GB di storage.

La seconda sorpresa riguarda il modem Snapdragon X65 di Qualcomm che supporta la frequenza dei satelliti Globalstar, sfruttati dalla funzionalità Emergency SOS. Non ci sono però antenne aggiuntive, quindi vengono utilizzate quelle per il Wi-Fi.

Il punteggio di riparabilità assegnato all’iPhone 14 Pro Max è 6/10, lo stesso degli iPhone 13 Pro. In attesa di quelli ufficiali è possibile trovare i manuali di servizio dello smartphone sul sito di iFixit.