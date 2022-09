iPhone 14: riparabilità al top, parola di iFixit

Sebbene il modello base di iPhone 14 non porti in dote le numerose innovazioni che invece hanno le varianti Pro, come nel caso della Dynamic Island, per quel che concerne la riparabilità si tratta di un dispositivo decisamente al top. A dirlo sono gli esperti di iFixit, i quali hanno avuto l’opportunità di smontare completamente il nuovo smartphone Apple e di osservarlo internamente.

iPhone 14: il punteggio di riparabilità è 7 su 10

Aprire iPhone 14 è incredibilmente semplice e lo si può fare agendo sia dalla parte anteriore che da quella posteriore. È presente un inedito midframe in metallo che ha richiesto una completa riprogettazione dei componenti interni e che va a semplificare enormemente la riparazione del dispositivo qualora necessario. Inoltre, il vetro posteriore non ha colla, ma solo due viti, un adesivo e un connettore.ù

Parlando della significativa riprogettazione di iPhone 14 relativamente alle riparazioni, Kyle Wiens, il CEO di iFixit ha dichiarato quanto segue (riportato in forma tradotta).

Questo miglioramento del design è una grande vittoria. Queste modifiche all’iPhone lo aiuteranno a durare più a lungo e a ridurre il suo impatto complessivo sul pianeta. Con un po’ di fortuna, ispirerà altri produttori a seguire l’esempio. Tutto il nostro – e il tuo – lavoro ha dato i suoi frutti. La nostra difesa, lobbying, urla per le strade. Abbiamo convinto il team di progettazione di Apple che la riparabilità è importante.

Alla luce di tutto ciò, il punteggio di riparabilità che è stato assegnato ad iPhone 14 è pari a 7 su 10. È praticamente il voto più alto da iPhone 7 in poi.

Ecco il video dell’operazione di teardown attuata da iFixt che mette ben in evidenza tutto ciò che si cela “sotto il cofano” del nuovo “melafonino” nella sua versione base.