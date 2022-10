iPhone 14 Pro Max supera tutti nei test batteria

iPhone 14 Pro Max è ormai tra le mani degli utenti da qualche settimana a questa parte ed a giudicare dall’andamento degli ordini sta generando parecchia soddisfazione. Si tratta infatti di un dispositivo altamente performante sotto molteplici punti di vista, anche per quel che concerne la batteria, elemento cruciale e spesso dolente degli smartphone in generale. A dimostrazione di ciò, vi sono i risultati di un test da poco condotto che vede mettere a confronto il nuovo “melafonino” con la concorrenza e che vede vincere senza indugio la soluzione di casa Apple.

iPhone 14 Pro Max è il battery phone per eccellenza

Il test, documentato mediante il video annesso di seguito, è stato eseguito dal team di PhoneArena e coinvolge iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 6 Pro e il Samsung Galaxy S22 Ultra. Il battery phone per eccellenza è iPhone 14 Pro Max, non c’è nessun device in grado di reggere il confronto.

Nella prima parte del test, ogni dispositivo è stato collegato a un simulatore per replicare la tipica navigazione web. iPhone 14 Pro Max e iPhone 14 Pro si sono piazzati ai primi posti della classifica, come di seguito indicato.

iPhone 14 Pro‌ Max: 19 ore e 5 minuti

iPhone 14 Pro‌: 16 ore e 18 minuti

Pixel 7 Pro: 14 ore e 19 minuti

Pixel 7: 13 ore e 56 minuti

Galaxy S22 Ultra: 13 ore e 17 minuti

Pixel 6 Pro: 13 ore e 13 minuti

Nella seconda parte del test, ogni dispositivo, con luminosità impostata al 100%, ha riprodotto lo stesso video su YouTube fino allo spegnimento completo. Anche in tal caso, iPhone 14 Pro Max si è posizionato al primo posto, come qui sotto riportato.

‌iPhone 14 Pro‌ Max: 11 ore e 0 minuti

Pixel 7 Pro: 9 ore e 39 minuti

iPhone 14 Pro‌: 9 ore e 14 minuti

Pixel 7: 9 ore e 13 minuti

Pixel 6 Pro: 9 ore e 10 minuti

Galaxy S22 Ultra: 7 ore e 27 minuti

Sebbene, in base ai risultati dei test possa sembrare che ‌iPhone 14 Pro‌ Max disponga di una batteria più grande rispetto agli altri smartphone, in realtà non è così. La capacità della batteria della versione Pro Max del nuovo smartphone di Apple è infatti pari a ‌4323 mAh, mentre quella della variante Pro è pari a 3200 mAh, invece quella del Galaxy S22 Ultra è da 5000 mAh, quella del Pixel 7 Pro è da 5000 mAh, quella del Pixel 6 Pro è da 5000 mAh e quella del Pixel 7 è da 4355 mAh.