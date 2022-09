iPhone 14 Pro Max: il suo successo inciderà su iPhone 15

La commercializzazione dei nuovi iPhone 14 è stata avviata soltanto da pochi giorni, ma è già ben evidente il fatto che i modelli Pro e Pro Max stanno riscuotendo enorme successo, forse anche più di quello preventivato. Considerando la situazione, a detta del noto analista Ming-Chi Kuo questo “andazzo” potrebbe avere un certo impatto pure sulla lineup di Apple del 2023.

iPhone 14 Pro Max: la sua popolarità inciderà su iPhone 15 Pro Max

Più precisamente, secondo Kuo, iPhone 14 Pro Max sta pesando per oltre il 60% dei nuovi ordini per la serie Pro, andando ad aumentare il prezzo di vendita medio degli smartphone Apple per il quarto trimestre del 2022, il che andrà a influire in maniera positiva nell’ultima trimestrale dell’anno del gruppo della “mela morsicata”.

Nonostante in USA il prezzo degli iPhone sia rimasto inalterato, per la maggior parte dei mercati non è andata in questo modo, ma la cosa non sembra aver frenato i consumatori nell’acquisto delle versioni Pro. Probabilmente l’inclusione di funzioni particolarmente dispendiose dal punto di vista energetico, come l’Always On Display, stanno convincendo gli utenti ad optare per le varianti di “melafonino” dotate di una batteria più capiente.

Il fatto che i consumatori siano disposti a spendere di più per l’acquisto del “melafonino” potrebbe quindi impattare le caratteristiche dei futuri iPhone 15, convincendo Apple a diversificare maggiormente la variante Pro Max – che secondo le ultime indicazioni dovrebbe in realtà venire denominato Ultra – dalla Pro, cosa che invece non è accaduta quest’anno, in quanto i due modelli top di gamma differiscono tra loro praticamente soltanto per le dimensioni del display.