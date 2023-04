iPhone 14 Pro modello Oro: su eBay puoi averlo con quasi 400€ di sconto

Se sei un appassionato di tecnologia e vuoi avere tra le mani il miglior smartphone sul mercato, non puoi perderti questa incredibile offerta che abbiamo trovato per te su eBay.

iPhone 14 Pro: il meglio dell’ecosistema Apple

iPhone 14 Pro è il top di gamma di Apple, il dispositivo che ha rivoluzionato il mondo degli smartphone con le sue caratteristiche innovative e sorprendenti.

Con iPhone 14 Pro puoi goderti uno schermo Super Retina XDR da 6,1″ always-on con ProMotion, che si adatta alla frequenza dei tuoi contenuti e ti offre una qualità visiva eccezionale in ogni situazione.

Puoi anche interagire con il telefono in un modo mai visto prima grazie a Dynamic Island, un’area sensibile al tocco e alla pressione che ti permette di accedere a funzioni rapide e personalizzabili. Il tutto mentre scatti foto incredibili con la fotocamera principale da 48MP, che ha una risoluzione fino a 4 volte più alta rispetto ai modelli precedenti e ti permette di zoomare senza perdere dettagli.

Puoi anche registrare video mozzafiato con la modalità Cinema, ora con Dolby Vision 4K fino a 30 fps, che ti offre una profondità di campo cinematografica e una messa a fuoco automatica intelligente. E se vuoi fare riprese stabili e senza sbalzi, puoi usare la modalità Azione, che integra un vero e proprio stabilizzatore professionale nel tuo iPhone.

Inoltre, iPhone 14 Pro ha una tecnologia salvavita che chiama i soccorsi se tu non puoi: si tratta del rilevamento incidenti, che se rileva un incidente stradale o domestico, ti chiede se stai bene e se vuoi chiamare il 112. Se non rispondi entro un minuto, invia la tua posizione e i tuoi dati medici ai soccorritori.

Con iPhone 14 Pro puoi anche usare il tuo smartphone per tutto il giorno senza preoccuparti della carica, grazie alla batteria che ti dà fino a 23 ore di riproduzione video. E se hai bisogno di una ricarica veloce, puoi usare la ricarica wireless MagSafe o la ricarica rapida con cavo USB-C. Il tutto sfruttando la potenza e la velocità che ti servono per fare tutto in modo fluido e reattivo garantita grazie al chip A16 Bionic, il più potente mai creato da Apple, con una CPU, una GPU e una Neural Engine che gestiscono ogni operazione con efficienza e intelligenza. E grazie alle reti cellulari 5G ultrarapide, puoi scaricare dati, guardare streaming e giocare online con una velocità incredibile.

Infine, il telefono è progettato per resistere agli urti e ai graffi grazie al Ceramic Shield, un materiale più duro del vetro che protegge lo schermo. E non teme nemmeno l’acqua: è resistente fino a 6 metri di profondità per 30 minuti, il doppio rispetto ai modelli precedenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.