L'iPhone 14 Pro potrebbe avere 8 GB di RAM

Da sempre gli iPhone hanno una dotazione RAM meno ricca rispetto a quella degli smartphone Android. Basti pensare che i Samsung Galaxy dispongono di 8 GB di memoria dal lancio dell’S10 avvenuto nel 2019, mentre sugli smartphone Apple ancora non se ne parla. La cosa, però, potrebbe essere destinata a cambiare con la futura generazione di iPhone, o almeno questo è quanto emerge dalle indiscrezioni diffuse online nel corso delle ultime ore.

iPhone 14 Pro con più RAM

Più precisamente, stando a quanto dichiarato dall’utente yeux1122 tramite un post pubblicato sul blog coreano Naver, citando fonti della filiera di fornitori Apple, l’azienda di Cupertino avrebbe intenzione di aumentare la quantità di RAM disponibile su iPhone 14 Pro, introducendo i primi iPhone in assoluto con 8 GB di RAM, ovvero 2 GB in più rispetto ai 6 GB attuali di iPhone 13 Pro.

Si tratterebbe senza dubbio alcuno di un bel passo avanti e che ovviamente permetterebbe di raggiungere prestazioni superiori, anche se non siamo ancora ai livelli di RAM offerti con l’iPad Pro con chip Apple M1 presentato lo scorso anno, con cui, a seconda delle capacità di archiviazione del dispositivo, è stata introdotta un’opzione di memoria di 16 GB ad inizio del 2021

Non vengono invece fornite indicazioni per quel che concerne la dotazione di memoria RAM dei modelli di iPhone 14 non appartenenti alla gamma Pro, ma è lecito supporre che la quantità di memoria su di essi presente sia inferiore.

Unitamente al dettaglio in questione, viene fatto presente che la tabella di marcia di Apple sta procedendo più rapidamente e con una gestione più rigorosa dei piani di fornitura per tutte le componenti a causa dei problemi dovuti alla pandemia da Covid-19.