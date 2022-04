iPhone 14 Pro: scocca diversa dai modelli base

Chiariamolo sin dal principio, da parte di Apple non vi è ancora alcuna conferma al riguardo, ma stando a quanto emerso nel corso delle ultime ore sembrerebbe proprio che per gli iPhone in dirittura d’arrivo sul mercato quest’autunno l’azienda abbia ben pensato di differenziare le scocche dei modelli avanzati da quelli base. In soldoni, gli iPhone 14 Pro avranno un design diverso rispetto agli altri smartphone della “mela morsicata” che saranno proposti.

iPhone 14: i rendering grafici evidenziano differenze nella scocca tra i modelli Pro e base

La notizia emerge dai rendering grafici, visibili di seguito, che sono stati da poco diffusi online da Ian Zelbo, noto in tale ambito soprattutto per la creazione di disegni dei futuri dispositivi Apple tenendo conto delle informazioni trapelate.

A quanto pare, dunque, i due modelli di iPhone 14 Pro che saranno lanciati in autunno differiranno dai modelli base per la presenza di cornici più sottili. Inoltre, la parte arrotondata degli angoli avrà un raggio più ampio che si avvicina di più a quello del modulo della fotocamera posteriore, pur non essendo ancora tornato ai livelli di armonia che si potevano osservare con gli iPhone 12 Pro e Pro Max. Nella parte anteriore, invece, la riduzione delle cornici è più marcata e dovrebbe aggirarsi attorno al 20%.

Le differenze sembrerebbero essere derivanti dalla nuova progettazione del pannello frontale, con foro e pillola al posto del notch. La lente TrueDepth e la selfiecam inserita nel piccolo buco potrebbero infatti aver messo in condizione l’azienda ad adottare il cambiamento di curvatura degli angoli del dispositivo.