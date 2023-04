Sconto 360€ su iPhone 14 Pro: l'affare imperdibile

Mai così conveniente: in questo momento, il prezzo di iPhone 14 Pro crolla grazie all’offerta su eBay che propone la versione con memoria interna da 128 GB nella colorazione Nero siderale in sconto di ben 360 euro rispetto al listino ufficiale. Gli interessati non perdano tempo, considerando l’occasione non ci stupiremmo di vederla andare sold out in breve tempo. Ecco tutti i dettagli di questo affare da cogliere al volo.

iPhone 14 Pro (128 GB) Nero siderale: super offerta

Lo smartphone non ha certo bisogno di presentazioni. Si tratta dell’ultimo top di gamma introdotto nel catalogo Apple, dotato di un display Super Retina XDR con diagonale pari a 6,1 pollici, mosso dal potente chip A16 Bionic (CPU 6-core, GPU 5-core e Neural Engine 16-core) progettato internamente dalla mela morsicata, con una tripla fotocamera posteriore (sensore principale da 48 megapixel) e una fotocamera frontale TrueDepth da 12 megapixel che supporta Face ID. Ovviamente, il sistema operativo è iOS con la ricezione immediata degli aggiornamenti rilasciati per gli anni a venire. Non manca poi l’assistente Siri. Ulteriori informazioni sono riportate nella descrizione completa.

Il prodotto è nuovo, consegnato nel suo packaging originale e integro, con spedizione gratuita in un paio di giorni per ogni parte d’Italia: ciò significa che, se lo ordini subito, sarà presto a casa tua. Si può inoltre contare sulla garanzia ufficiale.

A proporre l’affare è un venditore italiano con centinaia di feedback positivi già ricevuti dai clienti su eBay, a testimonianza della sua affidabilità. In sconto di 360 euro, al prezzo finale di 979 euro invece di 1.339 euro come da listino, è un affare da non lasciarsi sfuggire. È etichettato dal marketplace come “prodotto di tendenza” per l’elevato numero delle unità vendute in queste ore.

