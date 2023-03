iPhone 14 (PRODUCT) RED: Amazon fa il botto con gli sconti di primavera

Tra le Offerte di Primavera di Amazon sbuca anche iPhone 14 128 GB (PRODUCT) RED, la particolare colorazione rossa dell’ultimo smartphone Apple che combina prestazioni eccezionali con un design accattivante e una buona causa. Lo puoi acquistare ora a soli 899 euro invece di 1029 euro, con uno sconto del 13% e la spedizione gratuita.

iPhone 14: il rosso anche per una buona causa

iPhone 14, del resto, è uno smartphone che non passa inosservato. Ha un display Super Retina XDR da 6,1 pollici con tecnologia ProMotion che offre immagini fluide e nitide e una cornice in acciaio inossidabile lucido che contrasta con il rosso intenso della scocca posteriore.

Questo particolare colore rosso non è solo una questione di stile, ma anche di solidarietà: per ogni acquisto di iPhone 14 (PRODUCT) RED, Apple dona una parte del ricavato al Global Fund per la lotta contro l’AIDS e il COVID-19.

La scheda tecnica include il chip A16 Bionic che garantisce prestazioni straordinarie in ogni ambito: giochi, app, realtà aumentata e molto altro. Presente una batteria che dura fino a 29 ore in riproduzione video e supporta la ricarica rapida e wireless. E grazie alle reti cellulari 5G ultrarapide, puoi navigare, scaricare e condividere contenuti a velocità incredibili.

Per gli amanti degli scatti ecco il sistema di fotocamere che ti permette di scattare foto e video di alta qualità La fotocamera principale ha un sensore da 12 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine che cattura più luce e dettagli. L’ultra-grandangolo ha un campo visivo di 120 gradi e una distorsione minima.

Non manca naturlamente una fotocamera frontale TrueDepth da 12 MP con autofocus che ti permette di fare selfie perfetti e sbloccare il telefono con Face ID, il sistema di riconoscimento facciale più sicuro al mondo.

Sei ancora in tempo per acquistare iPhone 14 128 GB (PRODUCT) RED ad un prezzo imperdibile grazie alle offerte di primavera, Non perdere questa straordinaria occasione.

