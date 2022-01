iPhone 14, ProMotion in esclusiva sui modelli Pro

In questi giorni è un continuo susseguirsi di indiscrezioni relative a quelle che saranno le caratteristiche di iPhone 14. A tal proposito, nelle scorse settimane si era vociferato che tutti i futuri modelli di “melafonino” avrebbero portato in dote un display a 120 Hz di refresh.

iPhone 14: display a 120 Hz di refresh solo sui modelli Pro

L'ipotesi sembrava però essere poco probabile e difatti è stata smentita dall'analista Ross Young, secondo il quale anche per i prossimi smartphone di casa Apple i display ProMotion continueranno ad essere un'esclusiva delle versioni Pro della linea.

Per chi non ne fosse a conoscenza, la tecnologia ProMotion permette agli schermi di effettuare automaticamente lo switch a 120 Hz per garantire uno scorrimento più fluido dei contenuti o di passare a 10 Hz per una maggiore durata della batteria. Questi passaggi avvengono a seconda della tipologia di contenuto mostrato sullo schermo. La tecnologia è stata introdotta da Apple su iPhone 13 Pro e Pro Max ed è attualmente presente anche sui MacBook Pro da 14 pollici e 16 pollici lanciati qualche mese fa.

Ricordiamo che Apple dovrebbe rilasciare iPhone 14 quest'anno in quattro varianti: due modelli standard da 6,1 pollici e 6,7 pollici e due modelli Pro da 6,1 pollici e da 6,7 pollici. Il modello mini da 5,4 pollici, invece, potrebbe uscire di scena. Chiaramente sino a quando non giungeranno conferme ufficiali da parte dell'azienda di Cupertino si tratta solo di previsioni.

Oltre alle informazioni in questione, Ross Young sostiene che il produttore BOE sarà il fornitore degli schemi OLED LTPO per il modello base di iPhone 14, mentre Samsung ed LG dovrebbero occuparsi degli schermi per i modelli Pro.