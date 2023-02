iPhone 14: riparabilità e dissipazione migliorate

Con iPhone 14 e 14 Plus, l’azienda di Cupertino ha deciso di rivedere il design interno dei suoi smartphone appartenenti alla gamma base. Infatti, diversamente dai modelli Pro, le varianti in questione hanno degli accorgimenti che li hanno resi particolarmente apprezzabili dal punto di vista della riparabilità, ma a quanto pare pure della dissipazione del calore.

iPhone 14: il nuovo design interno ha migliorato anche la dissipazione

In una recente intervista rilasciata da Richard Dinh, Senior Director della sezione iPhone Product Design di Apple, al The Sydney Morning Herald, è stato affrontato proprio il tema della riparabilità e dei segreti dietro la suddetta scelta e sono emersi alcuni interessanti dettagli al riguardo.

Andando più nello specifico, gli iPhone 14 possono essere aperti anche da dietro, rimuovendo il pannello posteriore, e ciò ha consentito di ridurre i costi di riparazione, visto e considerando che diventa più semplice accedere a tutti i componenti e che anche la sostituzione del vetro posteriore è più facile.

L’adozione di tale design porta con sé anche un altro vantaggio: una migliore dissipazione del calore interno del dispositivo. La nuova superficie, infatti, consente di disperdere il calore in modo più omogeneo.

Richard Dinh ha altresì commentato l’approccio di Apple in merito alla progettazione degli iPhone base, sottolineando che l’azienda non segue un copione predefinito, di conseguenza gli utenti non possono determinare correttamente tutte le mosse future. In determinati casi, per i nuovi modelli base Apple fa riferimento al design dei modelli Pro delle pregresse generazioni, mentre in altri intraprende strade totalmente differenti.

