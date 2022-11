iPhone 14: Samsung produrrà il 70% dei display OLED

Stando a quanto riferito nelle scorse ore dalla testata coreana The Elec, entro la fine del 2022 il 70% degli iPhone 14 prodotti dovrebbe avere un display realizzato da Samsung Display. La sudcoreana andrebbe quindi ad assumere un ruolo di particolare rilievo in tal senso, al punto tale che gli altri produttori che collaborano con Apple e che sono impegnati sul medesimo fronte, ovvero LG Display e BOE, giocherebbero adesso un ruolo secondario.

iPhone 14: 80 milioni di pannelli OLED prodotti da Samsung

Una delle principali ragioni del predominio di Samsung e degli inevitabili benefici derivanti è l’incapacità degli altri produttori di fornire schermi effettivamente in grado di soddisfare gli standard del gruppo di Cupertino. Basti ad esempio pensare che LG sta avendo problemi nella produzione dei pannelli OLED per iPhone 14 Pro Max, il che lascia maggiormente campo libero alla sudcoreana. Per quel che concerne BOE, invece, lo scarso successo di vendita delle versioni di base e Plus del nuovo “melafonino” ha impattato i piani di Apple.

Samsung ha quindi un chiaro vantaggio rispetto ai suoi concorrenti. Mentre LG fornisce solo display LTPS per iPhone 14 e LTPO per il 14 Pro Max, BOE fornisce solo display LTPS per gli iPhone 14. Samsung, invece, fornisce pannelli per ogni modello del nuovo smartphone Apple.

The Elec, dunque, afferma che Apple ha ordinato oltre 120 milioni di pannelli OLED per la gamma iPhone 14. Di questi, Samsung dovrebbe fornirne circa 80 milioni, di cui almeno 60 milioni sarebbero destinati ai modelli di fascia alta. La parte restante della produzione dei pannelli OLED spetterebbe quindi a LG Display e BOE, con rispettivamente 20 milioni di unità e 6 milioni di unità.

