iPhone 14, che occasione: sconto 129 euro

Una segnalazione da non lasciarsi sfuggire per chi vuol acquistare iPhone 14: in questo momento, l’ultimo modello del melafonino è disponibile su eBay con sconto di ben 129 euro rispetto al prezzo di listino. Si tratta della versione con 128 GB di memoria interna proposta nella colorazione Galassia.

Occasione iPhone 14: -129€ su eBay

Spinto dal potente chip A15 Bionic (con CPU 6‑core, GPU 5‑core e Neural Engine 16‑core) progettato internamente da Apple, integra un display OLED da 6,1 pollici (Super Retina XDR) con risoluzione 2532×1170 pixel. Sul retro trovano posto due fotocamere da 12 megapixel (anche quella frontale TrueDepth è da12 megapixel). Il sistema operativo è ovviamente iOS con pieno supporto agli aggiornamenti rilasciati nei prossimi anni. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di far tuo il nuovo iPhone 14 da 128 GB, nella colorazione Galassia, al prezzo finale di 899,90 euro. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un giorno.

L’affidabilità del venditore eBay che propone l’articolo è garantita dagli oltre 200.000 feedback positivi già ricevuti dagli altri clienti in seguito ad acquisti effettuati sulla piattaforma.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.