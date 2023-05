iPhone 14 in sconto di 256 euro: approfittane ora

Lo smartphone per eccellenza, iPhone 14, è protagonista oggi di un’incredibile offerta su eBay che permette di acquistarlo al suo prezzo minino storico. Attivando un coupon dedicato è infatti possibile ottenere uno sconto di ben 256 euro rispetto al listino ufficiale Apple. Non bisogna far altro che digitare il codice nascosto MAGGIO23EDAYS nell’apposito campo prima di effettuare il pagamento.

Super sconto su iPhone 14: -256 euro

Si tratta della versione con 128 GB di memoria interna nell’elegante colorazione Mezzanotte. Il dispositivo non ha certo bisogno di presentazioni: è la new entry nel catalogo della mela morsicata, basato sul sistema operativo iOS e con un comparto hardware da top di gamma assoluto. Tra le specifiche tecniche troviamo il display Super Retina XDR da 6,1 pollici, il processore A15 Bionic realizzato internamente dal gruppo di Cupertino, il modulo 5G per la connettività mobile, un comparto fotografico senza compromessi e una batteria ottimizzata per garantire un’autonomia elevata. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

Il prodotto è nuovo, fornito nella sua confezione integra e originale, venduto al prezzo finale di soli 764 euro grazie allo sconto di 256 euro rispetto ai 1.029 euro del listino e con la garanzia ufficiale di Apple Italia. Per approfittarne e acquistarlo subito non devi far altro che digitare il codice nascosto MAGGIO23EDAYS prima di effettuare il pagamento, come mostrato nell’immagine qui sotto. Tutto qui.

A proporre l’affare è un venditore italiano con oltre 80.000 feedback positivi già ricevuti dagli altri clienti sulla piattaforma, a testimonianza della sua affidabilità.

Segnaliamo infine la possibilità di beneficiare della spedizione gratuita con la consegna garantita in pochi giorni. In altre parole, se lo acquisti subito, presto il nuovo iPhone 14 da 128 GB nella colorazione Mezzanotte sarà da te.

