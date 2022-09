iPhone 14: sostituire la batteria costa di più

La fase dei pre-ordini dei nuovi iPhone 14 che sono stati presentati la scorsa settimana durante l’evento “Far Out” di Apple è stata finalmente avviata e a giudicare dai sold-out già segnati il successo è praticamente assicurato, nonostante i prezzi siano aumentati di parecchio rispetto a quelli dei modelli base che a conti fatti continuano a costare uguale in confronto a quanto proposto lo scorso anno e nonostante la batteria venga proposta con cifre al rialzo.

iPhone 14: la batteria è la più costosa di sempre

A tal proposito, più precisamente, stando ai prezzi in dollari che sono stati condivisi dalla redazione di 9to5Mac, la cifra richiesta per la sostituzione della batteria è aumentata del 43%. L’anno scorso cambiare batteria su qualsiasi iPhone costava 69 dollari e solo per il modello SE erano richiesti 49 dollari, mentre quest’anno per i nuovi iPhone 14 il prezzo è di 99 dollari.

La causa di quest’aumento al momento non è chiara, in special modo se si considera che la capacità della batteria dei nuovi smartphone a marchio Apple è bene o male identica a quella dei modelli dello scorso anno, per cui non sembra che gli utenti ottengano di più pagando di più.

È però bene tenere presente che le cifre in questione valgono solo e soltanto per le sostituzioni eseguite al di fuori della garanzia o allo scadere di AppleCare+, in quanto in caso di malfunzionamento entro i termini della copertura la nuova batteria viene fornita e installata in maniera totalmente gratuita.