iPhone 14 a Tasso Zero e paghi da gennaio 2024

Acquista subito un Apple iPhone 14 a soli 799,99 euro, invece di 1029 euro. Questa super offerta la trovi solo su MediaWorld che, grazie alla nuova promozione Tutto Vero Tasso Zero, ti permette di pagarlo in comode rate senza interessi e inizi da gennaio 2024. Sì, hai capito proprio bene. Lo compri oggi e inizi a pagarlo l’anno prossimo. Niente male vero? Tra l’altro hai anche la consegna gratuita a domicilio o il ritiro gratuito in negozio.

Fai questo affare pagandolo da soli 40 euro al mese a tasso zero, Tan 0% e Taeg 0% in 20 rate al mese. Una vera e propria opportunità speciale che non devi lasciarti scappare da sotto il naso. Questo smartphone iOS top di gamma è dotato del pluripremiato Chip A15 Bionic in grado di gestire app e giochi con estrema fluidità, anche in multitasking. Le prestazioni superano i livelli canonici che ci si aspetta da un telefono, rendendo tutto molto veloce.

iPhone 14: Tasso Zero da gennaio 2024

Con MediaWorld non solo acquisti iPhone 14 128GB a soli 799 euro, ma puoi anche decidere di pagarlo in 20 rate a tasso zero iniziando da gennaio 2024. Scopri immagini sempre perfette e ricche di dettagli grazie al display Super Retina XDR da 6,1 pollici. Goditi una connettività spaziale con la tecnologia 5G che si attiva intelligentemente al momento del bisogno per ottimizzare i consumi.

Goditi questo telefono tutto il giorno e oltre senza doverlo ricaricare grazie alla sua potente batteria. Acquistalo ora a soli 799,99 euro, invece di 1029 euro. Con MediaWorld hai il Tasso Zero e puoi iniziare a pagare da gennaio 2024. Approfittane subito!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.