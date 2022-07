iPhone 14: vendite migliori del modello precedente

La produzione di iPhone 14 pare finalmente essere entrata nel vivo e al lancio non dovrebbe ormai mancare molto. Date le circostanze, è inevitabile che adesso l’attenzione si sposti sulle previsioni di vendita del nuovo “melafonino” e a quanto pare saranno migliori delle aspettative.

A riferire la notizia è stato il solitamente attendibile e ben informato Ming-Chi Kuo, mediante un apposito post su Twitter. In precedenza, l’analista aveva mostrato qualche perplessità riguardo l’accoglienza che il mercato avrebbe potuto riservare alla futura generazione di iPhone, a causa dei disagi dettati dal protrarsi della pandemia da Covid-19 e del conflitto tra Russia e Ucraina, ma le ultime opinioni si discostano dal vecchio scenario, almeno per quanto riguarda la Cina, che è uno dei territori più redditizi.

(1/4)

The demand for iPhone 14 in the Chinese market may be stronger than that of the iPhone 13 from the viewpoints of distributors/retailers/scalpers.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) June 30, 2022