iPhone 14: Viola, Nero, Rosso o Azzurro a soli 699€ su Amazon

Anche se ormai è ampiamente disponibile il nuovo fantastico iPhone 15, la generazione 14 resta ancora molto amata dagli appassionati dell’hi-tech. Ormai i prezzi sono in caduta libera, anche per le colorazioni più insolite, estroverse e amate. Oggi, infatti, vogliamo parlarvi della promozione di Amazon riguardante l’iPhone 14 nelle colorazioni Azzurro, Nero, Viola e Rosso e nel taglio di memoria di 128GB. Il loro prezzo di listino di 879 euro scende fino a quota 699 euro. Il risparmio è di ben 180 euro e il prezzo finale è tra i più bassi di sempre per queste colorazioni e questo taglio di memoria.

iPhone 14: il prezzo è incredibile su Amazon

La versione in promozione è quella con 128GB di memoria interna, comodi per poter inserire numerosissimi contenuti senza paura di riempire la memoria. In questa nuova versione, comunque, uno dei punti di forza è la batteria ancora più potente dei suoi predecessori e per la prima volta affiancata da sistemi di intelligenza artificiale che garantiscono un consumo efficiente di energia. Il tutto supportato e gestito dal chip A15 Bionic che adesso lavora ancora meglio raggiungendo prestazioni incredibili.

Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici vi regalerà immagini sempre nitide e con una luminosità da fare invidia alla maggior parte dei competitor. Inoltre, la doppia fotocamera professionale è stata migliorata notevolmente, assicurandovi scatti perfetti in qualsiasi condizione di luce.

Siete ancora qui? Andate immediatamente su Amazon e acquistate il fantastico iPhone 14 nelle colorazioni Azzurro, Nero, Viola e Rosso a soli 699 euro. Potrà essere vostro in pochissimi giorni e senza spese di spedizione con Amazon Prime e potreste pagarlo in comode rate con Cofidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.