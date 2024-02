iPhone 15 128 GB al MINIMO STORICO su Amazon: acquistalo al 18% in meno!

Il weekend inizia con il botto su Amazon grazie alle offerte del momento, tra cui spicca senza ombra di dubbio alcuna iPhone 15. Lo smartphone base della Mela di ultima generazione viene infatti venduto ora al prezzo più basso di sempre: uno sconto come questo del 18% è difficile da lasciar sfuggire! Se ti abbiamo già incuriosito e sei pure in cerca di uno smartphone nuovo di zecca, scopri le specifiche tecniche del telefono e i dettagli della promozione!

iPhone 15 in sconto su Amazon: le specifiche

Il kit presente sotto la scocca di iPhone 15 è composto anzitutto dal potente cuore pulsante A16 Bionic, con una frequenza massima di 3,46 GHz, e supportato da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. La batteria è invece da 3.349 mAh, quanto basta per arrivare a fine giornata con ancora un po’ di energia a disposizione. Ritornando sulla scocca, il colore Giallo quasi dai toni oro dà un tocco giovanile e solare al telefono, simpatico e non troppo vistoso.

Lato fotocamera notiamo il sensore frontale da 12 MP e due sul retro rispettivamente da 48 e 12 megapixel, capaci di effettuare riprese video in 4K a 60fps per immortalare momenti in altissima risoluzione. Il display in dotazione è il tipico Super Retina XDR OLED proprietario con diagonale pari a 6,1 pollici, risoluzione di 1179 x 2556 pixel e luminosità di picco di 2000 nit.

Quanto costa esattamente? 799 euro al posto di 979 euro. Secondo lo storico di Keepa si tratta del minimo storico appena registrato su Amazon. La consegna è gratuita e i pagamenti possono essere effettuati a rate con 5 mensilità senza interessi.

