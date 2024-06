iPhone 15 128GB a soli 712€ è da ACQUISTARE SUBITO

Cerchi uno smartphone capace di assicurarti prestazioni elevate e un ecosistema sempre sul pezzo e mai rallentato? Apple iPhone 15 128GB è la risposta a tutte le tue esigenze, lui non ti deluderà mai. Oggi lo acquisti a soli 712€, invece di 979€. Mettilo in carrello finché sei in tempo.

Per ottenere questo prezzo così vantaggioso non devi far altro che inserire il Coupon SMARTPHONE24 nella casella destinata ai “Codici Sconto”, prima di confermare il pagamento. Garanzia Cliente eBay, Servizio eBay Premium e Consegna Gratuita sono inclusi in questa promozione.

iPhone 15 128GB: semplicemente spettacolare

Dai inizio allo spettacolo con questo Apple iPhone 15 128GB, creato per superare qualsiasi limite e regalarti un’esperienza sempre rapida e fluida. Oggi è tuo a soli 712€ con il Codice SMARTPHONE24. Un vero regalo di eBay che diventa ancora più speciale grazie alla possibilità di pagarlo in 3 rate a tasso zero con PayPal.

Il chip A17 Bionic non è un semplice processore, ma il vero cuore che batte nella scocca di questo smartphone dalle prestazioni spettacolari. App e giochi girano alla perfezione, senza alcun limite. E grazie a Dynamic Island sei sempre sul pezzo perché nonostante quello che stai facendo o vedendo hai notifiche e riproduzione sempre sotto controllo.

Il diamante è l’ottimo display Super Retina XDR da 6,1 pollici. Tutto quello che fai diventa più bello grazie ai suoi colori vividi e ai dettagli pazzeschi. Acquistalo adesso a soli 712€ sfruttando SMARTPHONE24.