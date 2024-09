iPhone 15 128GB in formidabile sconto su eBay: solo 694€

Scegli eBay se vuoi acquistare un buon top di gamma tra gli smartphone risparmiando parecchio. Oggi l’Apple iPhone 15 128GB è in offerta speciale. Mettilo in carrello a soli 694,79€, invece di 979€. Si tratta di un’ottima promozione, visto che prestazioni e affidabilità sono davvero di alto livello.

Per ottenere questo risparmio devi inserire il coupon PSPRSETT24 nella sezione “Codici Sconto” della pagina dei metodi di pagamento. In questo modo ottieni il prezzo che ti abbiamo indicato in carrello. Un’occasione unica per risparmiare senza rinunciare alla qualità elevata di uno smartphone in grado di fare tutto.

Inoltre, con eBay hai anche la consegna gratuita direttamente a casa tua. La spedizione è veloce e protetta dalla Garanzia Cliente eBay. Infine, se vuoi puoi anche pagare in 3 rate mensili a tasso zero. Si tratta di un comodo vantaggio. Cosa stai aspettando? Le scorte si stanno esaurendo velocemente.

iPhone 15 128GB: con 649€ hai uno smartphone top

Scegli iPhone 15 128GB come tuo prossimo smartphone! Il prezzo di eBay è davvero interessante. Cedi alla tentazione a questo link! Potrebbe non ripetersi più una volta terminati anche gli ultimi pezzi disponibili a magazzino. E poi puoi anche pagarlo in 3 rate a tasso zero con PayPal.

Innanzitutto hai un chip A16 Bionic sotto la scocca che spinge prestazioni interessanti. L’esperienza utente è sempre molto soddisfacente e mai penalizzante, nemmeno con app e giochi che richiedono parecchie risorse. Il multitasking è particolarmente fluido, adatto a chi vuole fare più di una cosa insieme.

Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici offre un ottimo accesso ai tuoi contenuti. Le immagini sono sempre molto colorate e vivaci, la luminosità è perfetta anche sotto la luce diretta del sole. Inoltre, i dettagli si sprecano da quanto sono curati e speciali. Insomma, tenere tra le mani questo telefono è davvero piacevole.

A questo si aggiunge un comparto fotografico notevole che assicura scatti perfetti sia di giorno che di notte. E la batteria è ideale per chi ha bisogno di gestire la sua vita lontano da casa e arrivare a fine giornata senza preoccupazioni. Acquista iPhone 15 128GB a soli 694,79€ con il coupon PSPRSETT24.