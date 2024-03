iPhone 15 256GB: PREZZO ESCLUSIVO su Amazon

Il sold out è assicurato con un’offerta così potente. Vai su Amazon e scopri il prezzo pazzesco che trovi per l’ottimo Apple iPhone 15 256GB. Si tratta di un’occasione imperdibile. Acquistalo subito a soli 949 euro, invece di 1109 euro.

Tra l’altro, con la tua iscrizione a Prime, hai anche la consegna gratuita direttamente a casa tua o all’indirizzo indicato in fase di ordine. Con spedizione veloce, ti arriva in 24 o 48 ore. Inoltre, puoi anche pagarlo in 5 rate a partire da 189,90 euro al mese, con il tasso zero.

iPhone 15 256GB: un’ottima opportunità su Amazon

Con un Apple iPhone 15 256GB hai uno smartphone pazzesco. Oltre alle caratteristiche da top di gamma, la versione da 256GB offre tanto spazio di archiviazione. In collaborazione con il chip A15 Bionic crea una combinazione perfetta tra velocità e prestazioni.

Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici è perfetto per immagini super dettagliate e colori accesi. Inoltre, con Dynamic Island hai sempre tutto sotto controllo come notifiche, musica che stai ascoltando e molto altro ancora.

Acquistalo subito a soli 949 euro, invece di 1109 euro. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.