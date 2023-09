iPhone 15: Apple può riparare il microfono inferiore

Per iPhone 15 e 15 Plus che sono stati da poco presentati e immessi sul mercato, Apple ha compiuto un nuovo passo in avanti in fatto di riparazioni e ora è infatti in grado di intervenire direttamente sul microfono inferiore dei dispositivi senza dover sostituire integralmente lo chassis.

iPhone 15 e 15 Plus: riparazione del microfono inferiore

Si tratta di un’ottima notizia per i clienti, in quanto la nuova procedura di sostituzione del solo microfono dovrebbe rendere la riparazione in questione molto più economica, senza contare i vantaggi sull’impatto ambientale a cui il colosso di Cupertino cerca di prestare sempre grande attenzione.

Per quel che concerne, invece, iPhone 15 Pro e 15 Pro Max e altri modelli di iPhone, le riparazioni del microfono continuano a richiedere la sostituzione di tutto lo chassis.

In merito alla riparazione di tutti gli altri microfoni presenti su iPhone 15 e 15 Plus, quindi pure quelli accanto all’auricolare e alla fotocamera posteriore, risulta comunque necessaria ls sostituzione del telaio centrale.

Da tenere presente che l’operazione di riparazione va ad interessare gli Apple Store e i fornitori di servizi autorizzati da Apple.

A tal proposito, ricordiamo che recentemente l’azienda capitanata da Tim Cook ha implementato un nuovo programma di riparazioni fai da te che consente agli utenti di intervenire direttamente in autonomia sui propri dispositivi, con l’acquisto di parti essenziali per la riparazione mediante uno store online dedicato e autorizzato da Apple stessa, il quale permette altresì di accedere a manuali di riparazione ufficiali che tornano utili nell’attuare correttamente la procedura di riparazione. Purtroppo, però, il programma è limitato solo ad alcuni modelli di iPhone.