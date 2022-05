iPhone 15: Apple toglierà il notch da tutti i modelli

Al momento si tratta ancora solo un’indiscrezione, sia ben chiaro, ma con ogni probabilità i futuri modelli di iPhone 15 saranno tutti sprovvisti del tanto poco amato notch sulla parte frontale del display, in sostituzione del quale Apple andrà a implementare un design totalmente differente.

Per la precisione, tutti gli iPhone 15 dovrebbero disporre di una soluzione costituita da due fori, uno circolare contenente la snapper selfie e uno a forma di pillola con i sensori come il Face ID e tutti gli altri, analogamente a quanto dovrebbe venire proposto sui modelli Pro della line-up del 2022, i successori di iPhone 13 Pro e Pro Max.

A segnalare la cosa nelle scorse ore è stato l’analista Ross Young, affidabile consulente specializzato nel settore dei display, il quale in un tweet ha riportato la presunta tabella di marcia indicando il layout descritto nelle righe precedenti sia per i modelli standard di iPhone 15 che per quelli Pro.

Based on the technical challenges remaining for under panel cameras to meet discerning brands quality requirements as well as panel manufacturers' cost requirements, I still believe this roadmap makes sense for the iPhone. pic.twitter.com/3ck5X3sVcL

— Ross Young (@DSCCRoss) May 10, 2022