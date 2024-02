Apple ha svelato delle interessanti informazioni relativamente al futuro della gamma iPhone 15 che ha fatto capolino sul mercato lo scorso autunno, più precisamente in merito alla vita della batteria, la quale potrebbe essere estesa a circa il doppio grazie ai continui miglioramenti e aggiornamenti.

iPhone 15: batteria con ciclo di vita più lungo

Andando più in dettaglio, dopo aver mostrato le novità in merito alle impostazioni della batteria in iOS 17.4 beta 4, il colosso di Cupertino ha affermato che il ciclo di vita della batteria della sua attuale gamma di smartphone è più longevo di quanto si pensasse in principio, poiché capace di mantenere l’80% della sua capacità originale fino a 1000 cicli di ricarica completi, ovvero il doppio rispetto alle previsioni iniziali di 500 cicli.

I test condotti da Apple sono stati svolti in circostanze che rappresentano casi d’uso comuni. Il miglioramento è dovuto ai continui aggiornamenti ai componenti della batteria e ai sistemi di gestione dell’alimentazione visti e sviluppati negli anni.

Il colosso di Cupertino sta testando anche le batterie dei modelli di iPhone precedenti, ma allo stato attuale il cambiamento nella durata del ciclo di vita si applica solo ai più recenti iPhone 15 base, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max. Gli smartphone Apple precedenti, infatti, continuano ad essere valutati per mantenere fino all’80% di capacità a 500 cicli di carica completi.

Alla luce di quanto merso, gli ultimi “melafonini” sono i modelli che potrebbero durare più a lungo e che, proprio per questo, potrebbero diventare i più interessanti mai realizzati sino a questo momento.