iPhone 15: BOE potrebbe realizzare i display OLED

Si torna a parlare di iPhone 15, la generazione di smartphone a marchio Apple che dovrebbe fare capolino sul mercato nel 2023 e che, stando alle più recenti indiscrezioni, dovrebbero portare in dote uno zoom periscopico 5x.

iPhone 15: la produzione dei display OLED LTPO va a BOE

Ai pochi – ma già molto accattivanti! – dettagli relativi al “melafonino” in questione vanno a sommarsi nuovi rumors che hanno preso a circolare online da qualche ora a questa parte e in base ai quali pare che il produttore cinese BOE riuscirà a fornire all'azienda di Cupertino una parte dei pannelli destinati agli iPhone 15, entrando quindi in competizione diretta con le sudcoreane Samsung Display e LG Display.

Più precisamente, BOE dovrebbe fornire ad Apple i display OLED LTPO che verranno utilizzati nei modelli Pro della gamma iPhone. Il produttore cinese starebbe quindi cercando di espandere la sua capacità di realizzare display di questo tipo in tempo utile per il lancio degli iPhone 15, con l'intenzione di ampliare le forniture pure ai Mac e agli iPad.

Invece, per la prossima generazione di iPhone, ovvero quella che verrà annunciata in autunno, BOE dovrebbe continuare a fornire display solo per i modelli non Pro. BOE, infatti, si è già occupata della fornitura di una parte dei display OLED LTPS di iPhone 13 di fascia bassa, quelli da 6,1 pollici, fornendo circa il 20% degli schermi, quindi tra i 40 e i 50 milioni di unità.

Da notare che sino a questo momento la produzione di questo tipo di display è stata un'esclusiva di Samsung. Sugli attuali iPhone 13 Pro e ‌iPhone 13 Pro‌ Max, infatti, i pannelli necessitando di una tecnologia più avanzata per consentire pure l'implementazione della tecnologia ProMotion.