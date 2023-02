iPhone 15, certificazione MFi per gli accessori USB-C

Anche se iPhone 15 porterà in dote la tanto bramata USB-C (o almeno così dovrebbe essere, stando alle recenti disposizioni europee e sulla base degli ultimi render) invece che la proprietaria Lightning, sarà comunque necessario fare i conti con la certificazione MFi (Made For iPhone).

iPhone 15: accesso completo alla porta USB-C solo per gli accessori certificati

Detta in altri termini, i produttori di accessori dovranno comunque pagare l’azienda di Cupertino affinché l’azienda garantisca loro la piena compatibilità con i suoi smartphone. Per cui, solo gli accessori certificati avranno accesso completo alla porta USB-C di iPhone 15, mentre agli altri saranno applicate delle limitazioni relative alla velocità e al trasferimento di dati e ricerca.

A rendere nota l’informazione in questione è stato, nelle scorse ore, il leaker ShrimpApplePro, il quale ha condiviso su Twitter alcuni dettagli al riguardo. Non si tratta, dunque, di un dettaglio confermato ufficialmente da Apple, ma essendo quello in questione un informatore solitamente piuttosto affidabile lo scenario designato risulta essere abbastanza verosimile.

Yeah usb-c with MFI is happening

Foxconn already in mass production accessories like EarPods and cables pic.twitter.com/1ka9CRlY93 — ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) February 28, 2023

La fonte riferisce altresì che Foxconn ha iniziato a produrre accessori MFi USB-C, come gli auricolari EarPods e cavi vari.

Inoltre, occorre considerare che il costo della certificazione andrà a ripercuotersi sul prezzo dell’accessorio all’utente finale, ma almeno qualcuno di questi verrà venduto a cifre inferiori rispetto all’accessorio originale Apple.

Ricordiamo che, unitamente alla novità in questione, iPhone 15 dovrebbe introdurre la Dynamic Island su tutti i modelli della gamma e i pulsanti a stato solito, oltre che il nuovo chip A17 che però è atteso sulle sole varianti Pro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.