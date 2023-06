iPhone 15: design diverso rivelato dalle cover

Come spesso succede, le prime concrete novità riguardo quelle che saranno le caratteristiche dei futuri smartphone sono deducibili dalle cover protettive. A tal proposito, nelle score ore i produttori cinesi di accessori hanno già messo in circolazione alcuni esemplari di custodie per iPhone 15 che lasciano quindi intuire quale sarà l’effettivo design del dispositivo.

iPhone 15: interessanti dettagli dalle cover protettive

Le custodie, visibili nelle foto e nei tweet seguenti, confermano pertanto che iPhone 15 avrà un design abbastanza simile a quello di iPhone 14, ma con una struttura interna diversa da quella attuale, in special modo per quel che concerne i tasti, che sono stati tutti spostati.

In particolare, si nota che su iPhone 15 Pro i tasti di accensione e volume sono leggermente riposizionati in confronto a quanto viene proposto su iPhone 14 Pro. Tutti i tasti sono un po’ più in basso rispetto agli equivalenti del modello attualmente in carica.

Lo spostamento dei tasti è un chiaro segnale del fatto che l’elettronica interna e la scheda madre del “melafonino” sono state ridisegnate, probabilmente per concedere maggiore spazio a nuove componenti oppure a una nuova batteria.

A tal proposito, ricordiamo che tempo addietro si vociferava che iPhone 15 avrebbe portato in dote dei tasti aptici per il volume al posto di quelli canonici fisici, ma a causa di problemi non meglio precisati l’idea è stata accantonata.

Per quel che riguarda l’interruttore silenzioso/suoneria, invece, sarebbe privo di parti mobili e sensibile alla pressione, inoltre presenterebbe pure una sagoma più piccola.

Le cover evidenziano anche la maggiore dimensione degli obiettivi delle fotocamere, un microfono più grande e una sagoma per la porta di ricarica più ampia che lascia presagire l’avvento della tanto chiacchierata USB-C.