iPhone 15: Dynamic Island su tutti i modelli

In base alle informazioni fornite ore addietro dal leaker ShrimpApplePro, il quale solitamente risulta essere piuttosto affidabile, l’intera serie dei futuri iPhone 15 verrà equipaggiata con la Dynamic Island, senza distinzione tra versioni base e Pro, a conferma di quanto vociferato nei giorni precedenti.

Lo si evince dalla pubblicazione su Twitter di un video (la cui fonte originale arriva da Douyin, l’equivalente cinese di TikTok) che, come visibile di seguito, mostra quelli che dovrebbero essere i vetri protettivi di tre dei quattro iPhone 15 che saranno immessi sul mercato quest’anno.

Goôd morning! Here’s is the real life video of the front glass panel of the iPhone 15 series, i was able to confirm its authenticity with my source. It’s real! pic.twitter.com/5BkI0OFgz9

— ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) March 5, 2023