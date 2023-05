iPhone 15 e 15 Plus avranno una fotocamera da 48 MP

Gli attuali iPhone 14 Pro e 14 Pro Max possono contare su un’apprezzatissima fotocamera da 48 megapixel, con cui si possono realizzare spettacolari foto ProRAW. La suddetta fotocamera, a quanto sembra, andrà a caratterizzare anche iPhone 15 e 15 Plus in arrivo questo autunno.

iPhone 15 e 15 Plus con fotocamera da 48 MP come iPhone 14 Pro e 14 Pro Max

A rendere nota la buona nuova è stato Jeff Pu, con una newsletter pubblicata su Haitong International Securities. L’analista racconta di aver appreso che la fotocamera da 48 megapixel della prossima gamma di iPhone sfrutterà un sensore a più strati capace di catturare una maggiore quantità di luce.

Sulla base dei recenti controlli della catena di approvvigionamento, Pu ritiene però che il sensore stia attualmente affrontando dei problemi di resa che potrebbero causare ritardi nella produzione di iPhone 15 e 15 Plus, ma al momento non sono previsti rinvii per il lancio dei dispositivi, i quali dovrebbero ancora arrivare a settembre.

Per il resto, nella newsletter viene ribadito l’arrivo della porta USB-C su tutta la gamma di iPhone 15, unitamente al chip A17 di Apple che però sarebbe riservato ai modelli Pro, mentre sui modelli base e Plus verrà sfruttato ancora il chip A16 che ha fatto per la prima volta capolino con iPhone 14 Pro e Pro Max.

L’analista si aspetta altresì che la capacità di archiviazione dei futuri smartphone a marchio Apple resti la stessa di quanto attualmente proposto, ovvero 128 GB, 256 GB e 512 GB e solo sui modelli Pro 1 TB.

