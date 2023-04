iPhone 15: nuova finitura e colorazione per i modelli base

Stando a quanto emerso nel corso delle ultime ore, per i futuri iPhone 15 l’azienda di Cupertino starebbe pianificando una nuova finitura per il retro e una nuova opzione di colore.

iPhone 15: vetro smerigliato e colore ciano-verde

Andando più in dettaglio, Apple avrebbe sviluppato un nuovo design posteriore in vetro smerigliato per iPhone 15 “base” e 15 Plus, il che renderebbe le varianti in questione molto più simili sul fronte estetico alle versioni Pro che vengono attualmente commercializzate.

Considerando però che i modelli Pro del futuro smartphone della “mela morsicata” dovrebbero venire dotati di un nuovo telaio in lega di titanio e dovrebbero presentare cornici ancora più sottili intorno al display, a livello di design sussisteranno comunque delle differenze ben visibili rispetto ai modelli più economici.

Per fare un confronto, gli attuali iPhone 14 e 14 Plus adottano un design lucido per il vetro posteriore, mentre è stata scelta una finitura satinata per i modelli 14 Pro e 14 Pro Max.

Unitamente alle informazioni in questione, è emerso che il modello base di iPhone 15 e 15 Plus saranno resi disponibili pure in un nuovo colore ciano-verde, descritta come molto simile al colore verde precedentemente adottato per iPhone 12 e 12 mini.

Da tenere presente che a riferire le nuove indiscrezioni è stata la medesima fonte che settimane addietro aveva anticipato sul social network cinese Weibo che iPhone 14 sarebbe stato lanciato anche nella colorazione gialla, per cui potrebbe essere attendibile visto e considerato che poi ciò si è effettivamente verificato, sebbene non disponga di un track record consolidato e di lungo corso.

