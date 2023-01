iPhone 15: modelli Pro e Pro Max con telaio in titanio

Sono state diffuse alcune interessanti indiscrezioni in merito a quelle che dovrebbero essere le caratteristiche dei modelli Pro di iPhone 15, la nuova gamma di smartphone top di gamma Apple che verrà rilasciata in autunno, relativamente alla scocca e ad altre feature.

iPhone 15 Pro e Pro Max con telaio in titanio e tasti a stato solido

A rendere note le informazioni è stato l’analista Jeff Pu, il quale, più precisamente, ha fatto sapere che i due futuri smartphone Pro del gruppo di Cupertino avranno un frame in titanio e dei pulsanti allo stato solido, dettagli questi che nelle scorse settimane erano stati già chiacchierati da altri esperti del settore, convinti delle specifiche di altissimo livello dei dispositivi.

L’analista si aspetta inoltre che i modelli Pro di iPhone 15 siano dotati di 8 GB di RAM, rispetto ai 6 GB dei modelli di iPhone 14 Pro. I dispositivi dovrebbero poi essere alimentati dal chip A17 Bionic prodotto con il processo a 3 nm di TSMC.

Jeff Pu comunica altresì che il teleobiettivo dell’iPhone 15 Pro Max sarà dotato della tecnologia periscopio per un maggiore zoom ottico.

Sulla base di recenti controlli della catena di approvvigionamento e opinioni sull’industria tecnologica, l’analista rimane però cauto sui prezzi delle azioni di molte società all’interno della catena di approvvigionamento di Apple.

Chiaramente occorre sempre tenere presente che le informazioni in questione, per quanto interessanti e verosimili possano apparire, in realtà non risultano essere confermate in via ufficiale, motivo per cui non è assolutamente da escludere il fatto che alla fine possano rivelarsi inesatte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.