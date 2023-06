iPhone 15: Foxoconn sta assumendo per la produzione

Tra non molto Apple darà il via alla produzione di massa di iPhone 15 e in vista della cosa Foxonn ha iniziato da qualche settimana a incrementare la sua forza lavoro nello stabilimento cinese di Zhengzhou, altrimenti noto come iPhone City.

iPhone 15: Foxoconn sta incrementando la forza lavoro

Andando più nello specifico, stando a quanto riferito nelle scorse ore dal South China Morning Post, l’azienda Hon Hai Precision Industry, altrimenti nota come Foxoconn, appunto, starebbe offrendo un bonus di 8.000 yuan (poco più di circa 1.000 euro) a coloro che hanno già lavorato regolarmente alla catena di montaggio durante questi periodo di lavoro più intensi.

Ulteriori bonus offerti da Foxoconn prevedono 1000 yuan (circa 150 euro) per chi riesce a far assumere altre persone e 7.000 yuan una tantum (circa 880 euro) a chi decide di restare sulla catena di montaggio per almeno quattro mesi.

Va tuttavia tenuto presente che Foxoconn sta avendo delle serie difficoltà nel riuscire a reclutare nuovo personale e nel trattenere quello già assunto e proprio per tale ragione avrebbe scelto di proporre gli incentivi economici di cui sopra, che sono molto più alti che in passato e che potrebbero pertanto attirare maggiormente l’attenzione dei lavoratori e motivarli. In generale, va tenuto conto che la tariffa oraria di Foxoconn è di 21,5 yuan e viene offerta ai dipendenti sia a tempo indeterminato che determinato.

Inoltre, tutti i dipendenti avrebbero ricevuto rassicurazioni in merito alle voci di un possibile abbandono progressivo dello stabilimento di Zhengzhou a favore di un’espansione in India che ha preso il via ormai da mesi è che è stata fortemente voluta dal colosso di Cupertino.